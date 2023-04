O PS jamais deixará o PSD afastar-se do Chega

Marcelo chamou à presença de Lula da Silva no 25 de Abril “uma coincidência feliz”. Só que não foi coincidência, nem foi feliz. Não foi coincidência porque Lula discursou no 25 de Abril por sugestão do próprio Marcelo – nesse sentido, o que aconteceu no Parlamento é resultado directo da sua imprudência política e da sua insensibilidade em relação ao tema da corrupção. Não foi feliz porque aquele triste espectáculo foi o enésimo confronto entre os alegados fascistas e os alegados resistentes ao fascismo, um teatrinho lamentável que está a ser alimentado por ambas as partes.

