Péssima comunicação da PSP ajudou a alimentar a violência

O problema da expressão “aguardar serenamente” é que tempo e serenidade não casam bem. Pior: quando a informação escasseia e as pessoas sentem que lhes estão a esconder coisas ou a vender histórias mal contadas, o pedido para “aguardar serenamente” apenas aumenta a irritação de quem ouve. Deixa de ser um convite à sensatez para se transformar num rastilho que conduz à explosão do descontentamento. Que as autoridades policiais e políticas não percebam algo tão óbvio, e se refugiem num discurso burocrático e no sempiterno respeito pelo segredo de justiça para evitar dar explicações consistentes, é uma das coisas mais estúpidas e preocupantes dos tumultos na periferia de Lisboa.

