Cedências de Bruxelas ainda não chegam para convencer Alemanha

Comissão Europeia acrescenta à sua proposta para as regras orçamentais a obrigação de redução do défice em 0,5 pontos percentuais ao ano para todos os países com um valor acima de 3%.

Nem a manutenção de uma obrigação comum de redução do défice para os países em incumprimento, nem a exigência mínima de estabilidade para o rácio da dívida pública de cada Estado-membro, medidas destinadas a agradar aos países do Norte da Europa mais reticentes com as propostas de Bruxelas, parecem garantir, para já, que um acordo para a reforma das regras orçamentais europeias venha a ser atingido antes do final deste ano, quando se concluir a aplicação da cláusula de escape das actuais regras. A Alemanha continua, apesar das alterações, descontente com a ideia central defendida pela Comissão Europeia de que as regras devem ser aplicadas a cada país de acordo com a realidade vivida por cada um.