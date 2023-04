Medicamento pode aumentar sobrevivência de bebés com leucemia muito rara

Não é normal haver grandes saltos na eficácia de terapias, sobretudo em doenças raras. Mas há um medicamento que melhorou o prognóstico de um tipo particular de cancro do sangue agressivo que afecta particularmente crianças com menos de um ano de idade. Este fármaco, o blinatumomab, funciona como um íman: liga as células cancerosas às células do nosso sistema imunitário e, como num passo de magia (científica), é eliminado. Em 30 bebés, de nove países, mostrou que pode aumentar a taxa de sobrevivência das crianças de 66% para 93%.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt