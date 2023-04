Descoberta nova espécie de alforreca com 24 olhos

Espécie foi descoberta na reserva natural de Mai Po, no Noroeste de Hong Kong.

Uma equipa liderada pela Universidade Baptista de Hong Kong (HKBU) descobriu uma nova espécie de alforreca com 24 olhos na reserva natural de Mai Po, no Noroeste da ilha, foi esta quarta-feira anunciado.

Esta nova espécie, embora comum em águas tropicais e subtropicais, foi agora registada pela primeira vez nas águas costeiras da região, disse a HKBU.

Os cientistas nomearam a nova descoberta Tripedalia maipoensis para reflectir o tipo (família Tripedaliidae) e o sítio onde foi encontrada durante três Verões consecutivos, entre 2020 e 2022, na reserva natural, localizada na margem oriental do estuário do rio das Pérolas.

É uma criatura de corpo transparente, incolor, com tem três tentáculos de até dez centímetros de comprimento em cada um dos quatro ângulos. Nomeada pelo corpo em forma de cubo, a alforreca de caixa (ou cientificamente conhecida como a classe Cubozoa) pertence a um subgrupo que inclui alguns dos animais marinhos mais venenosos conhecidos em águas tropicais.

A alforreca move-se através de uma estrutura de tipo pedal, plana na base de cada tentáculo, que se assemelha a um remo de barco, sendo muito rápida, devido à produção de impulsos fortes.

Como outras alforrecas de caixa, a Tripedalia Maipoensis tem 24 olhos. Estes estão divididos igualmente em quatro grupos, cada um deles localizado dentro de uma depressão sensorial.

Os investigadores acreditam que dois destes grupos têm lentes que lhes permitem formar imagens, enquanto os outros quatro só conseguem percepcionar a luz.

O projecto foi liderado pelo professor Qiu Jianwen, do Departamento de Biologia da HKBU, com colaboradores do Fundo Mundial para a Natureza-Hong Kong (WWF-Hong Kong), Ocean Park Hong Kong e a Universidade de Manchester.