Brasil quer reunir grupo de países para negociar paz na Ucrânia

O Brasil reiterou esta segunda-feira a sua vontade de juntar um grupo de países para encontrar uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. Depois de um encontro entre os chefes da diplomacia do Brasil e da Rússia, em Brasília, Mauro Vieira reiterou o empenho do Governo brasileiro num cessar-fogo e a sua oposição a sanções unilaterais contra a Rússia.

Enquanto Serguei Lavrov agradecia ao Brasil por “perceber a génese da situação na Ucrânia” e expressava o seu desejo de que o conflito termine o mais rapidamente possível, Mauro Vieira lembrava, citado pelo G1, “as manifestações do Presidente Lula [da Silva] no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de países amigos para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia”.

“Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo negociado, com respeito aos direitos humanitários e uma solução negociada com vistas à paz duradoura”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, depois do encontro.

“Conversámos sobre várias questões muito importantes. As visões de Brasil e Rússia são únicas em relação aos acontecimentos”, disse, por seu lado, Lavrov, que sublinhou a ideia de os dois países estarem a trabalhar uma “ordem mundial mais justa, mais correcta e baseada no direito”.

“Temos uma visão de mundo multipolar, na qual levamos em consideração vários países, não só alguns poucos”, explicou o ministro russo.