Katy Perry e Lionel Richie em Windsor. O que se sabe sobre a coroação de Carlos III

Faltam quase duas semanas para os reis Carlos e Camila serem coroados na Abadia de Westminster, em Londres. A 6 e 7 de Maio, o fim-de-semana é de festa e, no Palácio de Buckingham, os preparativos seguem a todo o vapor. Por estes dias, foi divulgado quem vai actuar no concerto agendado para o domingo, no Castelo de Windsor.

Eis o que se sabe até agora sobre a coroação de Carlos III.

Katy Perry e Lionel Richie em Windsor

O alinhamento do concerto da coroação é a mais recente novidade sobre os festejos reais e o anúncio colocou um ponto final a meses de especulação. Noticiou-se o regresso das Spice Girls para a celebração — sem nunca ser confirmado — e enumerou-se o rol de artistas que tinha rejeitado o convite, de Adele a Harry Styles.

Foto Katy Perry Mario Anzuoni/Reuters

Este fim-de-semana, o Palácio de Buckingham anunciou os cabeças de cartaz: Katy Perry, Take That e Lionel Richie. O concerto deverá acontecer no domingo, 7 de Maio, no Castelo de Windsor, perante uma plateia de mais de 20 mil pessoas, avança a BBC. Esperam-se, ainda, actuações do italiano Andrea Bocelli, do galês Bryn Terfel e da britânica Freya Ridings.

A ligação de Katy Perry a Carlos III não é novidade. A norte-americana foi nomeada, em 2020, embaixadora da British Asian Trust, uma associação fundada pelo então príncipe de Gales. A artista não tardou a reagir à notícia, garantindo estar “entusiasmada” por actuar.

Foto Lionel Richie LARRY DOWNING/Reuters

Já Lionel Richie foi o primeiro embaixador global da conhecida associação The Prince’s Trust e garante que o concerto é “um evento único”, em que é “uma honra” participar. Quanto aos Take That, há quatro anos sem pisar o palco, deverão regressar sem Robbie Williams, que se encontra em digressão a solo.

Para quem não tem a oportunidade de assistir ao concerto no relvado do Castelo de Windsor, a BBC vai transmitir todo o espectáculo, que incluirá, ainda, uma performance de luzes com drones e projecções. Claro, a cerimónia da coroação, no sábado, também será transmitida em directo. A 8 de Maio, é feriado no Reino Unido, dando continuidade às celebrações.

Foto A coroação de Isabel II em 1953 Getty Images

Por que se faz uma coroação?

A última coroação no Reino Unido foi há praticamente 70 anos. A 2 de Junho de 1953, Isabel II foi coroada com toda a pompa e circunstância, numa cerimónia transmitida, pela primeira vez, na BBC. Agora, a história repete-se com o filho Carlos, que foi proclamado rei em Setembro, a ser coroado na Abadia de Westminster — é o 40.º monarca a fazê-lo.

A coroação formaliza o papel de um monarca, enquanto líder da Igreja de Inglaterra e marca oficialmente a transferência de todos os títulos e poderes de um soberano, ainda que não mude nada na prática. Apesar da grande solenidade do momento, uma coroação é dispensável para que um herdeiro do trono se torne oficialmente líder da nação — isso acontece na proclamação. Por exemplo, Eduardo VIII, o tio de Isabel II, que abdicou, reinou sem nunca ter sido coroado.

Foto O novo retrato oficial dos reis DR

Foto O casamento de Carlos e Camila REUTERS

Como será o percurso por Londres?

De manhã, antes da cerimónia religiosa agendada para as 11h, Carlos e Camila deverão seguir em procissão para a Abadia de Westminster, mas de uma forma bem diferente da que aconteceu há 70 anos com Isabel II. Espante-se: a carruagem escolhida tem janelas eléctricas e ar condicionado.

Trata-se do coche do Jubileu de Diamante, usado pela primeira vez em 2014. Depois da cerimónia vão entrar no Coche de Ouro, utilizado desde 1830 em todas as coroações. A rota a seguir percorre mais de dois quilómetros entre o Palácio de Buckingham e Westminster, passando por The Mall, Whitehall e a praça do Parlamento.

Os novos reis serão acompanhados por mais de seis mil militares e membros das forças de segurança.

Foto O interior da Abadia de Westminster REUTERS

O que acontece na Abadia?

O apogeu do dia será o momento da coroação na Abadia de Westminster — que estará fechada para os preparativos a partir do próximo dia 25. Carlos deverá sentar-se na cadeira da coroação, que tem mais de 700 anos e foi restaurada por especialistas, onde será apresentado aos presentes pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby. Depois cantar-se-á o hino God Save the King.

Carlos fará o juramento, onde prometerá seguir as leis da Igreja Anglicana. Depois, será ungido pelo arcebispo com óleo nas mãos, no peito e na cabeça. Sabe-se que o óleo criado para esta coroação não contém quaisquer ingredientes de origem animal, por vontade do soberano, um conhecido activista ambiental.

Por fim, Carlos III será investido com vários símbolos reais, incluindo a orbe, a representar a autoridade religiosa e moral, o ceptro e o ceptro do soberano, que evocam o poder. Por fim, o arcebispo colocará a coroa de Santo Eduardo (toda em ouro e restaurada) na cabeça do rei. Para Camila, as formalidades serão semelhantes. A rainha consorte escolheu usar a coroa da rainha Maria, evitando o polémico diamante Koh-i-Noor.

Foto A coroa de Carlos III DR

Coroado, o rei sentar-se-á no trono, onde os convidados lhe deverão fazer uma vénia, ao som do hino composto de propósito por Andrew Lloyd Webb, o compositor do musical Cats. Parte da cerimónia será cantada em galês e também haverá um momento de música grega em homenagem ao pai do rei, o príncipe Filipe, que nasceu na Grécia.

Mais tarde, Carlos e Camila aparecerão com as coroas na varanda do Palácio de Buckingham para saudar a multidão.

Foto A família real saúda sempre a multidão a partir da varanda de Buckingham em ocasiões especiais REUTERS

Quem é convidado?

Por ser um evento de Estado, é o governo britânico a fazer os convites para a ocasião. Além da família real, são convidados o primeiro-ministro e os deputados do Parlamento, bem com os chefes de estado e membros da monarquia de outros países. Sabe-se, por exemplo, que o Presidente norte-americano, Joe Biden, não deverá marcar presença na coroação. Em seu lugar, a primeira dama, Jill Biden, chefiará a delegação dos EUA.

Depois de meses de especulação, o duque de Sussex, Harry, já confirmou a sua presença. Será a primeira vez que estará publicamente com a família desde o lançamento do controverso livro de memórias, Na Sombra, onde lança farpas ao irmão, William, e ao pai, Carlos. Contudo, não será acompanhado por Meghan, nem pelos filhos, os príncipes Archie e Lilibet.

Também Sarah Ferguson, que mantém o título de duquesa de York, não está convidada para a cerimónia religiosa. Já o ex-marido André deverá marcar presença, depois de lhe terem sido retirados os títulos e deveres reais, na sequência da polémica relacionada com abusos sexuais.

Foto O príncipe George com os pais William e Kate REUTERS

De acordo com a BBC, estão ainda convidados mais de 850 representantes das associações de solidariedade social que os Windsor apoiam. Em destaque na cerimónia como pajens de honra do rei, estarão o príncipe George, filho mais velho de William e Kate, e os netos da rainha consorte: Freddy Parker Bowles, 12 anos; os gémeos Gus e Louis Lopes, 14 anos; e o sobrinho-neto Arthur Elliot.

Como é o convite?

Os mais de dois mil convidados terão recebido o convite assinado pelo heráldico Andrew Jamieson. Desenhado à mão e pintado em aguarela e guache, apresenta um motivo do Homem Verde, uma figura antiga do folclore britânico.

As flores do convite, que será feito em cartão reciclado, aparecerão em grupos de três — uma referência ao facto de Carlos ser o terceiro monarca com esse nome — e também terá leões, unicórnios e javalis, retirados dos brasões de armas do casal real.