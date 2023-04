Príncipe George e os netos de Camila serão os pajens de honra na coroação de Carlos

O neto de Carlos III, o príncipe George e os netos da rainha consorte Camila desempenharão papéis importantes na coroação do monarca britânico, no próximo mês, confirmou o Palácio de Buckingham.

George, 9 anos, o filho mais velho de William, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, e os netos de Camila, marcarão presença na coroação de Carlos, no dia 6 de Maio. Os jovens terão um papel a desempenhar durante a procissão, na Abadia de Westminster, em Londres, como pajens de honra do rei.

"Estamos todos muito entusiasmados com o papel do príncipe George na coroação, será um momento incrivelmente especial", disse, por sua vez, um porta-voz do Palácio de Kensington.

Os restantes pajens serão os netos de Camila: Freddy Parker Bowles, 12 anos; os gémeos Gus e Louis Lopes, 14 anos; e o sobrinho-neto Arthur Elliot.

Os jornais britânicos já tinham noticiado que a rainha consorte queria que os seus netos desempenhassem papéis importantes na cerimónia da coroação, apesar de serem descendentes dos filhos do seu primeiro casamento, com Andrew Parker Bowles.

O anúncio chega na mesma altura em que o Palácio divulga detalhes do convite para "A Coroação de Suas Majestades Rei Carlos III & Rainha Camila", que será enviado aos mais de 2000 convidados para o evento, juntamente com uma nova fotografia do casal.

É a primeira vez que a segunda mulher de Carlos é oficialmente referida como "rainha Camila". O seu estatuto só ficou claro em Fevereiro do ano passado, quando a rainha Isabel disse, no 70.º aniversário da sua chegada ao trono, que queria que Camila fosse conhecida como "rainha consorte" quando Carlos se tornasse rei.

O palácio também disse que a ilustração do convite foi desenhado pelo artista heráldico Andrew Jamieson, foi pintado à mão em aguarela e guache, e apresenta um motivo do Homem Verde, uma figura antiga do folclore britânico.

As flores do convite, que será feito em cartão reciclado, aparecerão em grupos de três — uma referência ao facto de Carlos ser o terceiro monarca com esse nome — e também terá leões, unicórnios e javalis, retirados dos brasões de armas do casal real.