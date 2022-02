Isabel II aprova o título de rainha consorte para Camila quando Carlos assumir a coroa

Quando se casou com o príncipe de Gales, Camila recebeu indicação de que, se Carlos viesse a ser rei, ela não passaria de princesa consorte.

A rainha Isabel II disse, este sábado, vésperas do dia em que celebra 70 anos de reinado, que gostaria que Camila, a mulher de Carlos, assumisse o papel de rainha consorte quando o filho se tornar rei.

Numa carta escrita para assinalar o 70.º aniversário da sua ascensão ao trono, a monarca disse que a ocasião lhe tinha proporcionado o tempo de que precisava para reflectir sobre a lealdade e o afecto que o público britânico lhe tem demonstrado ao longo de sete décadas.

“E quando, na plenitude dos tempos, o meu filho Carlos se tornar rei, sei que [o povo britânico] dará a ele e à sua mulher Camila o mesmo apoio que me deu; e é o meu desejo sincero que, quando esse tempo chegar, Camila seja conhecida como rainha consorte”, disse Isabel II.

As declarações revelam uma mudança de atitude da rainha face ao estatuto de Camila, sobre quem tinha ficado definido, aquando do casamento com Carlos, que receberia o título de princesa (e não rainha, como dita a tradição) consorte quando aquele assumisse o lugar de rei.

Camila não é a primeira mulher de Carlos, que se casou com Diana Spencer, 12 anos mais nova, de quem teve dois filhos: William e Harry. Mas a história diz que terá sido não só o seu primeiro como o seu único amor, e Camila terá tido um papel fundamental na separação de Carlos e Diana, inclusive segundo a “princesa do povo”, que viria a morrer, após um acidente de viação, em 1997.

O enlace dos dois, em 2005, foi discreto, tendo em conta os casamentos a que a família real habituou os seus súbditos. Mas, mesmo nessa altura (e já quase dez anos depois do divórcio de Carlos da mãe de William e Harry), a aceitação dos britânicos não era expressiva. Nem dos britânicos nem da família — consta que o matrimónio foi imposto por Carlos, contra tudo e todos.

No entanto, a resistência à figura da duquesa da Cornualha foi esmorecendo. E, hoje, Camila aparece a representar a família real ao lado de Carlos sem que ninguém estranhe.