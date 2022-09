Carlos III já é rei. Quem foram os monarcas Carlos I e Carlos II?

Os reis Carlos I e Carlos II reinaram no século XVII, em períodos conturbados da História britânica. Um deles até foi casado com uma portuguesa, Catarina de Bragança.

Carlos III é oficialmente o novo rei da Inglaterra e sucede à mãe, a rainha Isabel II, que morreu nesta quinta-feira, 8 de Setembro, aos 96 anos. O herdeiro do trono surpreendeu ao decidir manter o nome próprio como título oficial, já que este vem com uma bagagem histórica: tanto Carlos I como Carlos II foram monarcas com reinados polémicos e poucos consensuais na História do Reino Unido.