“Apagão” de offshores: Ministério Público chamado a avaliar se reabre inquérito

A ex-eurodeputada do PS Ana Gomes pediu a reabertura do inquérito judicial ao caso do “apagão fiscal” de dados das transferências para offshores ocorridas de 2011 a 2014, processo que foi arquivado em Março deste ano no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, com o Ministério Público a concluir não haver provas de que houve uma sabotagem informática com mão humana para impedir o processamento das declarações enviadas pelos bancos à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt