Anfíbio, o restaurante que fez Miguel Rocha Vieira regressar a Lisboa

O novo espaço é a estrela do projecto Doca da Marinha, que inclui três quiosques com propostas diferentes e uma programação que promete mudar a frente ribeirinha junto ao Campo das Cebolas.

Miguel Rocha Vieira precisava “de uma coisa que [o] fizesse sair da zona de conforto outra vez, precisava de noites sem dormir, de borboletas no estômago, de apostar tudo”. O projecto da Doca da Marinha, em frente ao Campo das Cebolas, em Lisboa, com um restaurante, o Anfíbio, com inauguração marcada para a próxima semana, três quiosques e uma programação diversificada, que vai da música à gastronomia, oferece-lhe tudo isso – as insónias, as borboletas. Portanto, não hesitou.