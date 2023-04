Fauna&Flora chega ao Chiado e estreia-se ao jantar

O conceito do novo espaço, aberto a 30 de Março na Rua António Maria Cardoso, em pleno Chiado, em Lisboa, é em tudo semelhante aos irmãos mais velhos do grupo Fauna&Flora: interior minimalista, muita madeira e dezenas de plantas a colorir a sala de verde, com uma carta que prima pelo “all day food”, num piscar de olhos aos favoritos do brunch, servidos ao longo de todo o dia, entre granolas, panquecas, tostas e bagels recheados, bowls e mini-hambúrgueres. Tudo “sazonal, saudável, fresco e caseiro” e, claro, muito "instagramável".

A grande novidade é que, além do menu disponível todos os dias das 9h às 19h, o novo Fauna&Flora Chiado vai servir também jantares, uma estreia para o grupo, com uma carta especial para o período nocturno. Vai estar disponível apenas de terça a domingo, das 19h às 24h, e aposta em “pratos para partilha”, com “algumas reinterpretações” das sobremesas mais conhecidas da marca.

Há carpaccio de beterraba; pizza naan de salame picante ou vegetariana; e minitostas para partilhar; já nos snacks, encontra-se diferentes bagels, rosbife, ou frango em panko em pão de brioche, por exemplo. Nos pratos principais, a nova carta conta com caril de frango, atum braseado, yakitori de salmão e robalo braseado com puré de tupinambor e batata-doce.

O primeiro Fauna & Flora foi inaugurado em Santos, em 2018. Desde então, a marca expandiu-se para mais dois espaços: nos Anjos, também em Lisboa, e no Estoril (Cascais). Agora, chega ao coração turístico da capital portuguesa, com novo restaurante junto ao teatro São Luiz.

O espaço conta ainda com um Cocktail Bar, com uma carta de cocktails e mocktails “concebidos especialmente para o público do Chiado”.