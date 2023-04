Rede de Bibliotecas Escolares e Leya lançam Prémio Professor Bibliotecário

Anunciado em vésperas do Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinala neste domingo, o Prémio Professor Bibliotecário é uma iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), em parceria com a editora Leya e com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Universidade Aberta e da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O novo prémio bienal premiará, em cada edição, três professores bibliotecários. A distinção decorrerá do desempenho dos profissionais nos últimos quatro anos lectivos e a avaliação será realizada por um júri. Nesta primeira edição, o ex-ministro da Educação Guilherme d' Oliveira Martins assumirá o papel de presidente, contando com o apoio de Isabel Alçada, outra ex-titular da pasta da Educação, da jornalista Sandy Gageiro, de Isabel Mendinhos da RBE e da ex-comissária do Plano Nacional de Leitura Teresa Calçada.

O vencedor receberá um prémio monetário no valor de cinco mil euros, além de ver a biblioteca da escola em que exerce funções a receber 2500 euros para apoiar projectos e actividades. Além do primeiro lugar, serão atribuídas duas menções honrosas a dois professores bibliotecários, que receberão dois mil euros.

As candidaturas, disponíveis para todos os que exerçam a função de professor bibliotecário numa escola que integre a RBE há quatro ou mais anos, devem ser feitas, até 21 de Abril, através de um formulário digital, disponível no site da Rede de Bibliotecas Escolares. O anúncio dos três finalistas será realizado em Setembro e a entrega de prémios está agendada para 24 de Outubro.

Actualmente, a gestão das bibliotecas escolares está a cargo de professores bibliotecários, que alinham a sua actuação com as políticas educativas nacionais e internacionais e a missão das suas escolas. Estes docentes, além de realizarem a gestão da biblioteca, têm um papel pedagógico fundamental, ao criarem situações de aprendizagem diversificadas, que favorecem o desenvolvimento do currículo. Entre as suas tarefas está a dinamização de programas formativos de leitura e literacias e de valorização do património, das ciências e das artes, no quadro de uma cultura humanista.