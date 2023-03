Anthony Doerr e Fernanda Melchor finalistas do Prémio Literário de Dublin

Anthony Doerr, Fernanda Melchor, Ivana Sajko, Katja Oskamp, Kim Thúy e Percival Everett são os seis finalistas do Prémio Literário de Dublin 2023, que foi esta terça-feira anunciado, que deixou para trás os autores lusófonos Yara Monteiro e Luiz Ruffato.

Entre os 70 autores oriundos de 31 países que integravam na lista longa de candidatos ao Prémio Literário Internacional de Dublin 2023, escolhida por 84 bibliotecas de todo o mundo, figuravam os nomes da portuguesa de origem angolana Yara Monteiro, com Essa dama bate bué, e do brasileiro Luiz Ruffato, com O verão tardio.

A organização anunciou a lista de finalistas, que integra quatro mulheres (uma mexicana, uma croata, uma alemã e uma canadiana-vietnamita) e dois homens (ambos norte-americanos).

Paradais da autora mexicana Fernanda Melchor, com tradução para inglês de Sophie Hughes, é um dos finalistas a este prémio, tendo sido já candidato ao Prémio Booker Internacional.

Com o seu anterior romance, Temporada de Furacões, publicado em Portugal desde o início do ano pela Elsinore, Fernanda Melchor esteve também entre os finalistas dos prémios Dublin e Booker Internacional.

Cloud Cuckoo Land, do norte-americano Anthony Doerr, que foi editado em Portugal pela Presença em 2021, com o título Uma Cidade nas Nuvens, é outro dos finalistas ao Prémio Literário de Dublin, a que concorre o também norte-americano Percival Everett, com o romance The trees.

A autora canadiana-vietnamita Kim Thúy concorre com a obra Em, traduzida do francês por Sheila Fischman, a croata Ivana Sajko é finalista com Love Novel, que tem tradução de Mima Simic, e a alemã Katja Oskamp candidata-se com Marzahn, Mon Amour, traduzido por Jo Heinrich.

O vencedor do prémio será revelado a 25 de Maio.

Entre os primeiros nomeados para o prémio que também ficaram para trás, e que se encontram publicados em Portugal, contavam-se A Estrela da Manhã, de Karl Ove Knausgard; A Anomalia, de Hervé Le Tellier; Grande Hotel Europa, de Ilja Leonard Pfeijffer; Lincoln Highway, de Amor Towels; A Ilha das Árvores Desaparecidas, de Elif Shafak; Pequenas Coisas Como Estas, de Claire Keegan, Mar de Tranquilidade, de Emily St. John Mandel, e Encruzilhadas, de Jonathan Franzen.

O Prémio Literário de Dublin é organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, com um valor monetário de 100 mil euros, a serem entregues na totalidade ao autor da obra vencedora, se esta for escrita em inglês, ou, no caso de tradução, a dividir entre escritor e tradutor, nos valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respectivamente.

O romance The art of loosing, da autora francesa Alice Zeniter, foi o vencedor do Prémio Literário de Dublin 2022.