Obrigacionistas do Credit Suisse perdem 16 mil milhões, BCE tenta travar contágio

O regulador suíço determinou a liquidação total de obrigações do Credit Suisse, no valor de 16 mil milhões de euros, a fim de capitalizar o banco, uma decisão que está a causar tumultos nos mercados.

Ao fim de dias de quedas históricas em bolsa, que se seguiram a um largo período de escândalos de gestão, perda de clientes e prejuízos avultados, o Credit Suisse, segundo maior banco da Suíça e instituição histórica com presença global, foi comprado pelo UBS, seu concorrente e maior banco do país, por três mil milhões de francos suíços (cerca de 3030 milhões de euros). A decisão foi anunciada pelo regulador suíço depois de dois dias de negociações intensas e o objectivo de implementar uma medida desta dimensão com esta rapidez era simples: restaurar a confiança no sector bancário e estancar as perdas que têm sido sentidas nos mercados accionistas, evitando uma crise financeira.