BCE avalia exposição da banca europeia ao Credit Suisse, que tocou mínimos históricos em bolsa

No dia em que o Credit Suisse chegou a cair 30% em bolsa e arrastou consigo o sector bancário europeu, o BCE está a questionar as entidades que supervisiona sobre a sua exposição ao banco suíço.

O Banco Central Europeu (BCE) está a questionar as instituições por si supervisionadas sobre a exposição que têm ao Credit Suisse, banco que está a motivar uma nova onda de quedas expressivas em bolsa no sector bancário europeu. O supervisor acredita que os problemas do banco suíço são específicos desta instituição e não sistémicos, mas este representa, ainda assim, um sinal de preocupação por parte dos reguladores quanto a uma crise no sistema bancário, numa altura em que o sector ainda está a digerir a falência do norte-americano Silicon Valley Bank.