Lagarde: “Bancos europeus estão muito mais fortes do que estavam em 2008”

No dia em que decidiu, apesar do clima de tensão que se vive actualmente no sistema financeiro, voltar a subir as taxas de juro na zona euro, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu que o sector bancário europeu tem os níveis de capital e liquidez necessários para resistir a uma crise. Ainda assim, garantiu que, as próximas decisões sobre juros levarão em conta a situação financeira e que, se for preciso, o BCE irá dar o apoio que for necessário.

