BCE mantém plano e sobe taxas de juro em mais 0,5 pontos

No dia a seguir à instabilidade financeira nascida nos EUA ter chegado à Europa através do Credit Suisse, o BCE decidiu confirmar a subida dos juros que vinha sinalizando nas últimas semanas.

O clima de incerteza que se vive actualmente no sistema financeiro mundial não chegou para que o Banco Central Europeu (BCE) recuasse na sua intenção de, esta quinta-feira, dar mais um passo forte na luta contra a inflação, elevando em mais 0,5 pontos percentuais as suas taxas de juro. A autoridade monetária garantiu, ainda assim, que o sector bancário europeu é "resiliente" e mostrou-se disponível para providenciar "liquidez ao sistema financeiro da zona euro se for necessário".

A taxa de juro de depósito do banco central, que neste momento é a principal referência para os custos de financiamento na zona euro, atingiu assim os 3%, um valor que fica cada vez mais distante dos -0,5% em que se encontrava em Julho, quando o BCE iniciou o actual ciclo de subida de taxas de juro que já é o mais acentuado de toda a sua história. Esta foi a sexta reunião consecutiva do conselho de governadores do BCE em que que foi decidida uma subida dos juros.

Esta escalada dos juros por parte do BCE reflecte-se de forma muito rápida nos bolsos de muitas famílias e empresas portuguesas. Os bancos passam a conceder créditos a taxas de juro mais elevadas e as taxas Euribor, que servem de referência para a maioria dos empréstimos em Portugal, sobem em linha com as taxas do BCE, conduzindo a um aumento das prestações de crédito suportadas.

Desde a reunião do conselho de governadores realizada no início de Fevereiro, onde as taxas de juro foram também elevadas em 0,5 pontos percentuais, que Christine Lagarde, a presidente do BCE, e outros responsáveis da autoridade monetária tinham vindo a declarar a sua intenção de realizar um movimento idêntico esta quinta-feira.

A necessidade de continuar a encarecer o recurso ao crédito, para limitar a procura e assim trazer mais para baixo a inflação, continua a ser defendida pela maioria dos membros do conselho do banco central, mesmo sabendo que não há consenso entre todos, com alguns dos governadores, incluindo o português Mário Centeno, a darem sinais de que preferiam, numa fase em que a inflação já está a recuar na zona euro, uma maior moderação no ritmo de subida das taxas de juro.

Nos últimos dias, as falências de bancos regionais nos EUA e os problemas registados no Credit Suisse, que exigiram a intervenção das autoridades norte-americanas e suíças, colocaram o sistema financeiro sob tensão. No sector bancário da zona euro, foram significativas as perdas registadas em bolsa esta semana.

Havia a dúvida se esta incerteza relativamente ao sector bancário poderia levar o BCE a recuar na sua intenção de voltar a subir as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais, uma vez que o encarecimento do custo do dinheiro é visto como um dos factores por trás das dificuldades crescentes sentidas por algumas instituições financeiras.

Christine Lagarde e os seus pares, ficou agora a saber-se, decidiram manter o plano antes traçado para a reunião desta quinta-feira. Para isso poderá também ter contribuído a intervenção bastante decidida do banco central suíço, que esta quinta-feira disponibilizou uma linha de crédito de grande dimensão que se espera poderá resolver qualquer problema de liquidez do Credit Suisse e que reduz o risco de contágio para os bancos da zona euro.

O BCE deixou ainda assim, no comunicado publicado após a reunião desta quinta-feira, palavras destinadas a tranquilizar os mercados e os clientes dos bancos.

"O Conselho de Governadores está a monitorizar as actuais tensões do mercado e está preparado para responder como for necessário para preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na zona euro", dizem os responsáveis do banco central, acrescentando que "o sector bancário da zona euro é resiliente, com uma posição forte de capital e de liquidez". "Em qualquer caso, a caixa de ferramentas do BCE está totalmente equipada para providenciar liquidez ao sistema financeiro da zona euro se for necessário", acrescenta.

Existe ainda a expectativa de que, na conferência de imprensa que se irá seguir à reunião, a presidente do BCE aposte num discurso mais prudente relativamente a novas subidas de taxas de juro no futuro. No comunicado, aquilo que é dito a esse respeito é que "o elevado nível de incerteza reforça a importância de uma abordagem dependente dos dados nas decisões de política de taxas de juro do conselho de governadores".