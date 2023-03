Aldeias Históricas querem ser “primeiro destino turístico carbono neutro” de Portugal

O projecto é formalizado esta sexta-feira. Objectivo: tornar as Aldeias Históricas de Portugal no primeiro destino turístico português neutro em carbono.

As Aldeias Históricas de Portugal querem tornar-se o primeiro destino turístico do país neutro em carbono. O primeiro passo é dado esta sexta-feira, com a formalização do projecto “Rumo à Neutralidade Carbónica”, em parceria com a ADENE – Agência para a Energia, a E-REDES e a Greenvolt.

A iniciativa “surge no seguimento do compromisso” da rede de 12 aldeias “com a sustentabilidade", e tem como principal “desafio” a compatibilização das “mudanças associadas à descarbonização com a manutenção da identidade patrimonial e as peculiaridades de cada aldeia”, avança a associação em comunicado.

Tratar-se-á de um “processo colaborativo”, que vai exigir “capacidade de actuação transversal”, “no espírito da circularidade, transição energética e neutralidade carbónica como acto de responsabilidade”.

A associação “conta com toda a sua rede de parceiros actual e futura, cujo espírito de missão se enquadre nesta ambiciosa abordagem que procura elevar as Aldeias Históricas de Portugal ao estatuto de um destino sustentável”, acrescenta a nota de imprensa.

Foto Pelourinho de Idanha-a-Velha ADRIANO MIRANDA

Durante o evento de formalização do acordo entre as diferentes entidades, no dia 17 de Março em Idanha-a-Velha, será feito um esclarecimento sobre “todos os passos necessários” para tornar o projecto “um destino turístico carbono neutro – o primeiro, em rede, do país”.

De recordar que as Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico integram as localidades de Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.

São “o primeiro destino em rede – à escala mundial – e o primeiro destino nacional a receber a certificação Biosphere Destination” e, em 2020, tornaram-se “o primeiro destino a nível nacional a criar o Manifesto do Turista Responsável, lembrando aos seus visitantes a importância do respeito pela natureza”.