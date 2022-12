Piódão, a “aldeia presépio”, a caminho de tornar-se monumento nacional

A Direcção-Geral do Património Cultural deu início ao procedimento de alteração da área classificada da povoação de Piódão, no concelho de Arganil, e da sua reclassificação para conjunto de interesse nacional/monumento nacional.

Num despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, o director-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, autoriza a abertura do procedimento de alteração da área classificada daquela localidade do distrito de Coimbra, considerada imóvel de interesse público desde 1978.

A povoação, inserida na serra do Açor, é a única do distrito de Coimbra que integra a Rede das Aldeias Históricas de Portugal, sendo conhecida por "aldeia presépio".

"O processo de classificação é o culminar de um trabalho que estamos a fazer no âmbito da rede das 12 Aldeias Históricas", salientou à agência Lusa o presidente da Câmara de Arganil.

Foto Piódão situa-se na serra do Açor Aldeias Históricas de Portugal

Segundo Luís Paulo Costa, "o que está a ser feito é alterar a classificação, para passarmos a ter as 12 aldeias com estatuto de monumento nacional ou superior".

Salientando que o processo projecta a aldeia do Piódão para outro patamar, o autarca realça que a reclassificação "abre acesso a alguns fundos para intervenções que são necessárias fazer no conjunto monumental".

Piódão Aldeias Históricas de Portugal Piódão Aldeias Históricas de Portugal Fotogaleria Piódão Aldeias Históricas de Portugal

"Vai ainda permitir disciplinar melhor as intervenções que acontecem no espaço privado e naturalmente a abertura para alguns mecanismos de intervenção, quer no património edificado privado quer no edificado público", referiu.

Para o presidente do município de Arganil, o estatuto de monumento nacional "confere maior visibilidade, maior coerência e maior robustez ao trabalho que andamos a fazer para valorizar o património no Piódão".

A Rede das Aldeias Históricas de Portugal é integradas pelas aldeias de Castelo Mendo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Piódão e Sortelha, as vilas de Almeida, Belmonte, Castelo Novo, Castelo Rodrigo e Monsanto e a cidade de Trancoso.