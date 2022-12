Castelo Novo eleita uma das “melhores aldeias turísticas” pela Organização Mundial de Turismo

Iniciativa promovida pela Organização Mundial de Turismo elegeu 32 povoações do globo como as “Melhores Aldeias Turísticas” do ano – entre elas, Castelo Novo, uma das Aldeias Históricas de Portugal.

Castelo Novo, no concelho do Fundão, acaba de ser eleita uma das 32 “Melhores Aldeias Turísticas” do ano, uma iniciativa promovida pela Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNTWO). É a terceira povoação portuguesa a integrar a rede, actualmente com 115 aldeias em todo o globo, depois de Cumeada e Castelo Rodrigo terem sido nomeadas em 2021, ano de estreia da iniciativa.

"É uma prova de como Castelo Novo e a rede das Aldeias Históricas estão numa fase muito relevante daquilo que é a sua valorização turística e, por outro lado, é também o testemunho do que tem sido a valorização do património arquitectónico, natural e cultural de Castelo Novo", reage o presidente da autarquia do Fundão, Paulo Fernandes, em declarações à Lusa.

Para o autarca, a distinção é mais um passo relevante para continuar a "atrair visitantes e, sobretudo, para atrair novos investimentos privados nas mais diferentes áreas". "É um impulso enorme para continuarmos a valorizar Castelo Novo nas suas múltiplas dimensões."

A iniciativa "Best Tourism Villages by UNWTO"​ pretende distinguir aldeias em todo o mundo que sejam “um excelente exemplo” de como “adoptar o turismo como motor de desenvolvimento e de novas oportunidades de trabalho e de rendimento, preservando e promovendo valores e produtos baseados na comunidade local”, além de reconhecer o compromisso das povoações “com a inovação e a sustentabilidade em todos os seus aspectos – económico, social e ambiental – e o foco no desenvolvimento do turismo em linha com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável”, lê-se em comunicado de imprensa.

Das 136 aldeias inscritas por 57 estados membros da Organização Mundial de Turismo (cada estado podia candidatar três), apenas 32 colheram a aprovação do conselho consultivo, “independente” e “multidisciplinar”, que avaliou as candidaturas (entre os 20 elementos estão membros do Banco Mundial, FAO e várias universidades, entre outras instituições e organizações internacionais, directa ou indirectamente ligadas ao sector do turismo).

Castelo Novo, com uma arquitectura “de vários períodos históricos”, sobretudo gótico e medieval, destaca-se não só pelo “valor patrimonial, histórico e arqueológico”, como pela implementação de várias iniciativas recentes, lê-se na página dedicada à aldeia portuguesa.

Foto Castelo Novo é a única portuguesa entre as "Melhores Aldeias Turísticas" do ano Aldeias Históricas de Portugal

Foto Castelo Novo integra a rede Aldeias Históricas de Portugal desde a fundação Aldeias Históricas de Portugal

Por um lado, o projecto-piloto de “mobilidade urbana inclusiva e sustentável”, dirigido a empresas, residentes e visitantes, e que conta com cinco veículos eléctricos “disponíveis para uso gratuito”, “além de servirem de transfer para as estações de comboio”. Por outro, a rede das Aldeias Históricas de Portugal, que Castelo Novo integra desde a fundação, é “a primeira rede internacional” a ser certificada como Destino da Biosfera. É no âmbito da rede que surge o terceiro ponto em destaque, realçando o lançamento do novo programa “Histórias Criativas”, criado para “fortalecer o sentimento de pertença nas crianças e incentivar o empreendedorismo infantil”.

“Para as comunidades rurais, o turismo pode ser decisivo ao gerar empregos, apoiar empresas locais e manter vivas as tradições”, lembra o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Zurab Pololikashvili, em comunicado. “As Melhores Aldeias Turísticas da OMT mostram o poder do sector para impulsionar a diversificação económica e criar oportunidades para todos fora das grandes cidades.”

Além das 32 aldeias, a iniciativa elegeu ainda 20 povoações para integrar o Programa Upgrade, incluindo a portuguesa Ferraria de São João (Lousã). São aldeias que “não cumprem totalmente os critérios” necessários para receber o galardão mas que terão “o apoio da UNTWO e parceiros para melhorar os elementos das áreas identificadas como lacunas no processo de avaliação”.

Melhores Aldeias Turísticas 2022 Zell am See, Áustria

Wagrain, Áustria

Puqueldón, Chile

Dazhai, China

Jingzhu, China

Choachí, Colômbia

Aguarico, Equador

Angochagua, Equador

Choke Mountains Ecovillage, Etiópia

Mestia, Geórgia

Kfar Kama, Israel

Sauris-Zahre, Itália

Isola del Giglio, Itália

Umm Qais, Jordânia

Creel, México

El Fuerte, México

Ksar Elkhorbat, Marrocos

Moulay Bouzerktoune, Marrocos

Lamas, Peru

Raqchi, Peru

Castelo Novo, Portugal

Pyeongsa-ri, Coreia do Sul

Rasinari, Roménia

AlUla Old Town, Arábia Saudita

Bohinj, Eslovénia

Rupit, Espanha

Alquézar, Espanha

Guadalupe, Espanha

Murten, Suíça

Andermatt, Suíça

Birgi, Turquia

Thái Hải, Vietname

A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar em AlUla, uma das aldeias galardoadas este ano, situada na Arábia Saudita, nos dias 27 e 28 de Fevereiro do próximo ano, durante a primeira reunião presencial da iniciativa Melhores Aldeias Turísticas. A próxima edição abre candidaturas no mesmo mês.

Esta iniciativa é o principal projecto do Programa de Turismo para o Desenvolvimento Rural da Organização Mundial de Turismo, que “visa garantir que o turismo contribua para reduzir as desigualdades regionais de rendimento e desenvolvimento”. Cada candidatura é avaliada segundo um conjunto de critérios divididos por nove áreas distintas: recursos culturais e naturais, promoção e conservação de recursos culturais, sustentabilidade económica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento do turismo e integração da cadeia de valor, governança e priorização do turismo, infra-estrutura e conectividade, e saúde, segurança e protecção.