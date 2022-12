Na rota da “cozinha sentimental” das aldeias históricas

Célia Silva não é “grande apreciadora de queijo”, o que encerra alguma ironia, porque produz queijo DOP Serra da Estrela. “Provo o nosso porque aprendi”, confessa, entre sorrisos, diante de uma tábua com dois dos seus queijos: um “velho”, alaranjado, ocre, com “dez meses de cura” e outro “normal”, com o habitual mês e meio de cura mas que já esteve congelado em vácuo. “Não se nota”, assegura - e, sentencia, “não sou apreciadora, mas está bom. Há uns que têm sabor mais forte”. Este não o tem e está “amanteigado”. Antigamente, conta, o queijo Serra da Estrela era semimole, mas os consumidores agora parecem preferi-los assim.