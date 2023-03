O maior gestor de activos do mundo vê riscos de uma crise lenta e prolongada

Larry Fink vê na queda do Silicon Valley Bank semelhanças com a crise das poupanças dos anos 80 nos EUA. Foi uma década negra, com mais de 1000 encerramentos. Chegou a factura do dinheiro fácil?

Será que as peças do dominó estão a começar a cair? Esta é a pergunta crucial levantada por Larry Fink, presidente da maior gestora de investimentos no mundo, a BlackRock, depois do colapso do Silicon Valley Bank, que entrou em resolução na passada sexta-feira, depois de ter sido incapaz de garantir a sua estabilidade.