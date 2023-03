Os burros estiveram em grande nos filmes dos Óscares — mas o que subiu ao palco não apareceu em nenhum

Esta madrugada, Tudo em Todo o lado ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor da 95.ª cerimónia dos Óscares, mas a noite não se faz só de prémios: além de nomeados e convidados, também houve tempo para os animais entrarem em palco. Neste caso, uma burra.

Foi apresentada como Jenny, a burra do filme Os Espíritos de Inisherin, por Jimmy Kimmel, que tinha a seu cargo a cerimónia dos Óscares. A suposta Jenny teria viajado da Irlanda para Los Angeles, nos Estados Unidos e, para além de actriz, teria outra ocupação: “Jenny não é apenas actriz, é uma burra de apoio emocional certificada. Pelo menos foi o que dissemos à companhia aérea para a colocar no avião da Irlanda", afirmou o apresentador.

Com um laço vermelho e uma faixa à volta do dorso que anunciava os serviços de apoio, o animal recebeu aplausos da plateia e surpreendeu os actores do filme Os Espíritos de Inisherin, como é o caso do actor irlandês Colin Farrell, que lhe atirou um beijo.

A presença da burra tornou-se rapidamente um fenómeno no Twitter, mas as opiniões dividiram-se: a grande maioria achou piada, mas também houve quem afirmasse que a burra não era a verdadeira Jenny. Segundo o jornal LA Times, o realizador Martin McDonagh e a actriz Kerry Condon confirmaram nos bastidores que este não foi o animal utilizado no filme. "Nunca teríamos permitido que isso acontecesse", declarou o cineasta.

A ida de um burro aos Óscares também levantou questões sobre o bem-estar dos animais. A Peta foi uma das associações que manifestou desagrado, uma vez que a burra não só não é actriz, como foi “utilizada como um adereço”.

“A burra Jenny é que precisa de apoio emocional. Imaginem o stress que sentiu por ter sido obrigada a estar em palco em frente a uma plateia grande e barulhenta e a tantas luzes”, lê-se na publicação.

After that experience, Jenny is the one who needs emotional support. She’s a donkey, not an actor @JimmyKimmel and #Oscars. pic.twitter.com/2I70RW3qmU — PETA (@peta) March 13, 2023

Depois da rodagem do filme, o animal que fez de Jenny reformou-se a pedido do realizador e foi viver para um santuário de burros na cidade irlandesa de Carlow, escreve a Vulture, citando a antiga treinadora do animal.

Além de Os Espíritos de Inisherin, foram mais dois os filmes com burros que mereceram nomeações para os prémios da sétima arte — e que, surpreendentemente, contaram com burros no seu elenco ou como parte da história.

EO, de Jerzy Skolimowski, que conta o percurso do burro Balthasar que é alvo de maus tratos por parte de vários donos até ser resgatado por veterinários, esteve nomeado para a categoria de melhor filme internacional, mas perdeu para A Oeste Nada de Novo.

Já no filme Triângulo da Tristeza, que venceu a Palma de Ouro de Cannes em Maio de 2022, um burro selvagem de uma ilha deserta serve de alimento aos hóspedes de um cruzeiro de luxo.