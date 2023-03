Todos os Óscares em Todo o Lado ao Mesmo Tempo: a vitória dos favoritos

Filme favorito levou sete dos 11 Óscares para que estava nomeado. Um sonho não se cumpriu: o do primeiro Óscar para um filme português, com Ice Merchants a ficar pelo caminho.

O que acontece quando numa noite de Óscares tudo corre conforme o guião? O filme favorito venceu em quase toda a linha, os regressos de actores com carreiras quase extintas foram celebrados com uma estatueta, os discursos foram emotivos e raramente esqueceram as mães, as lágrimas fluíram e até a Netflix acabou a cerimónia com o seu filme mais premiado de sempre. “Podes ser qualquer coisa em qualquer sítio”, diz-se a certa altura em Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, o Melhor Filme que recebeu outros seis Óscares e que simbolizou uma noite em que se falou de não desistir de sonhos, de ser novamente aceite no clube — o que acontece é que numa noite de previsibilidade depois de uns Óscares de 2022 de puro choque, o cinema voltou a acreditar que pode ser o centro do universo. Só um sonho não se cumpriu: o do primeiro Óscar para um filme português, com Ice Merchants a ficar pelo caminho.