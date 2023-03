Passo 1: envolve a comunidade

Os três primeiros passos para a criação de uma minifloresta fazem parte de um capítulo com o título: Sonha e Observa. O projecto arranca com um pedido. Envolve a comunidade, sugerem os especialistas.

Porquê?

A minifloresta começa na imaginação e no sonho de uma pessoa. Tipicamente, para que este se concretize e tenha sucesso, deve ser partilhado e complementado. Quais os objectivos de longo prazo? Onde será plantada? Quem envolver?

Este é um dos 12 passos de um guia de livre acesso que compila as tarefas fundamentais, os recursos e as ferramentas necessárias para a criação de uma minifloresta. Todos os dias será publicado um novo passo.

O envolvimento comunitário presente no método Miyawaki é, não só fundamental, mas diferenciador, quando comparado com outras formas de reflorestação. A resiliência do projecto é proporcional à rede de pessoas e entidades parceiras envolvidas, criando um maior sentimento de pertença colectiva e, por isso, um maior sucesso. Partilha ideias, procura potenciais parcerias, cria comunidade, faz valer e recompensa o papel de cada elemento.

Como?

Escreve a ideia, faz um desenho e partilha com pessoas que te são próximas. Identifica pelo menos mais uma pessoa motivada para co-liderar o projecto; Procura entidades ou colectivos de pessoas em teu redor para potenciais parcerias que acrescentem valor, como recursos, conhecimento ou comunicação. Podes utilizar a “técnica bola de neve”; Cria uma proposta objectiva, com a descrição sumária, cronograma e orçamento para apresentar e aprovar junto do órgão superior (Direcção da Escola ou Câmara Municipal) e da comunidade; Garante a existência de reuniões frequentes que são momentos de discussão, integração de ideias e envolvimento de pessoas importantes ao longo das próximas tarefas.

Recursos:

Ideia com o propósito;

Pessoas interessadas;

Proposta criativa.

Atenção! Esta tarefa é das mais importantes - quanto mais energia aqui colocada, maior será o sucesso da minifloresta! Permite a emergência de processos criativos sem limites nesta fase!

