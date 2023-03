Em Ílhavo, a Junes Patisserie é pastelaria para todos

Bárbara Pereira licenciou-se em Ciências Biotécnicas, especializou-se em Biotecnologia Alimentar, mas há vários anos que fez da cozinha o seu laboratório. Apaixonada pela arte da pastelaria, é de volta dos fornos e com as mãos na massa que se sente realizada. Aos 29 anos, decidiu abrir, com a ajuda de um amigo de longa data, uma pâtisserie “nada convencional”. Está sediada numa das principais artérias da cidade de Ílhavo, a Rua Vasco da Gama, e tenta responder às necessidades de praticamente todos os consumidores, contemplando propostas veganas, sem glúten e sem açúcar, além das tradicionais. A vitrina dos doces vai variando durante a semana, assim como a do pão de massa mãe e fermentação lenta produzido na casa.

Depois de ter estado ligada a um negócio de marmitas saudáveis e de se ter dedicado à confecção de bolos e salgados por encomenda, Bárbara Pereira foi impulsionada a abrir uma pastelaria que desse o devido destaque às suas criações. O amigo Márcio Salgado, um antigo GNR que descobriu uma nova carreira durante a pandemia – criou a personagem cómica Camaleão e é seguido por milhares de pessoas nas redes sociais (@camaleaooo) –, deu-lhe o empurrão que faltava, tornando-se seu sócio na Junes Patisserie. Foram buscar inspiração para o nome ao savoir-faire francês, juntando-lhe a alcunha pela qual Bárbara Pereira é conhecida há vários anos, Junes.

“Foi uma amiga da faculdade que me baptizou de Bárbara Junes, por causa de uma série que ela via”, conta a mestre pasteleira. Já o rótulo de “uma pastelaria nada convencional” – aparece estampado junto à entrada e é ecoado nas redes sociais – fica a dever-se ao facto de ali só serem servidos produtos que as pessoas “não estão habituadas a comer numa pastelaria portuguesa convencional”. “Hoje em dia, é quase tudo pré-feito: creme de pasteleiro, massa de bolo, e por isso sabe tudo ao mesmo. Aqui não. Só compramos as matérias-primas e fazemos tudo de raiz”, argumenta a mestre pasteleira.

As grandes especialidades da casa são o bolo de chocolate, no que diz respeito aos bolos de aniversário, e o Pecado Capital lidera as preferências dos clientes ao nível dos bolos de vitrina. “Trata-se de uma tartelette de chocolate e amendoim, vegana e sem glúten, e que tem oito elementos diferentes, desde caramelo salgado, amendoins torrados, bolo, bolacha sablé, mousse de amendoim, crocante de amendoim e ganache”, desvenda Bárbara Pereira a propósito da doce tentação que tem o custo unitário de quatro euros. “Há quase sempre”, assegura, enumerando também os mil-folhas da casa, assim como os rolos de canela feitos com farinha de espelta, e os croissants que saem ao sábado.

Pão de produção própria

Na Junes Patisserie também há uma vitrina dedicada ao pão de massa mãe de fermentação lenta. “Normalmente, temos o pão de centeio com mistura de trigos, sendo que, à quarta-feira, também sai o de espelta e, à quinta ou sexta, temos também pão de curcuma”, anuncia. E são precisamente estes pães produzidos na casa que servem de base às opções de tostas, baguetes e hambúrgueres que ali podem ser degustadas ao pequeno-almoço ou almoço –​ ao sábado há serviço de brunch. A carta contempla as opções de baguetes de presunto e queijo, salmão fumado e queijo fresco e vegetariana.

Também a pensar no almoço, há menu de croquete de alheira (croquetes de alheira e maçã verde com salada da época e maionese de ervas), menu rissol vegano (rissóis de tofu com salada da época e maionese vegana) e hambúrguer vegano (de feijão e quinoa com pão brioche de azeite, maionese vegana, queijo vegano, cebola roxa caramelizada, alface e tomate).

No que depender de Bárbara Pereira, não faltarão saborosas novidades nas vitrinas da sua pâtisserie. “Gosto muito de experimentar, tentar criar novas receitas e produtos, a partir do meu laboratório”, afiança. A carreira na área da biotecnologia, assim o espera Bárbara Pereira, continuará suspensa.

