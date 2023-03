Bruxelas quer que governos retirem medidas anti-inflação até 2024

Bruxelas quer que os governos da UE retirem em 2024 as medidas de apoio às famílias e empresas que lançaram para fazer face à escalada dos preços da energia e pede que digam o que pretendem fazer já no próximo Programa de Estabilidade. O Governo português fica assim com pouco mais de um mês para traçar o destino das medidas adoptadas no ano passado e que ainda estão em vigor, como a redução do imposto cobrado sobre os combustíveis ou a redução parcial do IVA da electricidade.

