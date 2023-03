PJ copiou emails de Rui Costa durante buscas na Luz

Operação Malapata motivou buscas em Dezembro de 2021. À correspondência do presidente do Benfica, juntam-se os emails de Rui Pedro Braz e Luís Filipe Vieira.

A Polícia Judiciária (PJ) copiou os conteúdos das caixas de correio electrónico do presidente do Benfica, Rui Costa, do director desportivo, Rui Pedro Braz, e do ex-presidente Luís Filipe Vieira, durante as buscas no Estádio da Luz no âmbito da Operação Malapata, em Dezembro de 2021. Os ficheiros constam do processo que tem como principal arguido o intermediário César Boaventura, consultado pelo PÚBLICO esta segunda-feira.