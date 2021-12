PJ faz buscas em Alvalade e na Luz. César Boaventura entre os detidos por suspeitas de fraude e branqueamento

A Polícia Judiciária (PJ) realizou nesta quarta-feira uma operação para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. Na mira das autoridades estão três indivíduos, já detidos: um empresário do sector metalúrgico e um empresário ligado à actividade desportiva, que o PÚBLICO apurou tratar-se de César Boaventura. Todos estão “fortemente indiciados pelos referidos crimes”.

De acordo com um comunicado enviado pela PJ, esta operação, realizada através da Directoria do Norte, com o apoio dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e Madeira e da Unidade de Perícia Tecnológica Informática, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP Porto, foi desenvolvida em equipa mista com a Autoridade Tributária e Aduaneira - Direcção de Finanças do Porto.

“Através do exercício de actividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros, em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de facturação/movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria actividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados”, detalha a PJ.

No total, foram realizadas 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa, tendo sido até ao momento identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a 70 milhões de euros. “A vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados”, acrescenta.

No decurso da operação policial, foi apreendida também documentação diversa relativa à prática dos factos, várias viaturas automóveis e material informático.

Buscas nos estádios da Luz e de Alvalade

A operação em causa motivou também buscas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sendo que o Sporting esclarece que nem a SAD leonina, nem o clube são alvo da investigação, “directa ou indirectamente”, acrescentando que “não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas”.

Em comunicado, os “leões” mostram-se surpreendidos com as diligências: “A Sporting SAD rege-se por uma conduta exemplar e de estrito cumprimento da lei, prezando o seu bom nome e integridade. Como tal, não pode deixar de manifestar a sua enorme surpresa dada a assumida inexistência de relação da Sociedade e Clube nas buscas em causa”.

Também o Benfica foi alvo de buscas no âmbito deste processo, assegurando os “encarnados” que não são visados nesta operação. “O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais”, esclarecem, igualmente em comunicado.

“O Sport Lisboa e Benfica confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça”, concluem.