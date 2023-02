Vieira quis desviar dinheiro do Benfica. Soares de Oliveira sabia e deixou, acusa MP

Actual administrador da SAD do Benfica é acusado de ter tido conhecimento e colaborado em alegado plano do ex-presidente Luís Filipe Vieira para desviar dinheiro dos cofres da Luz.

O Ministério Público diz que Domingos Soares de Oliveira, o actual administrador da SAD do Benfica, teve conhecimento e auxiliou um alegado plano gizado por Luís Filipe Vieira, antigo presidente das “águias”, com vista a retirar dinheiro de contas do clube. Soares de Oliveira é ainda, dos arguidos no processo Saco Azul, o único que ainda integra os quadros do clube.