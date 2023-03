Em Paris, neta de Vivienne Westwood fecha desfile de homenagem à criadora

Vivienne Westwood já não está cá para apresentar as suas colecções, mas, na Semana da Moda de Paris, a criadora britânica, que morreu em Dezembro aos 81 anos, não foi esquecida. No sábado, o director criativo Andreas Kronthaler levou à passerelle uma homenagem, onde a neta de Westwood, Cora Corré, fechou o desfile.

As modelos ocuparam as salas do Hotel de La Marine, com vista para a Praça da Concórdia, e não faltou a inspiração punk, que sempre dominou a assinatura de Vivienne Westwood. Num jogo entre volumes, destaque para a alfaiataria com ombros estruturados e mangas largas, combinada com calças estilo fato de treino. Entre as modelos, um rosto conhecido: a russa Irina Shayk.

Um dos coordenados misturava retalhos em padrão floral e uma capa com capuz colocada por cima de uma saia justa, enquanto a modelo desfilava em saltos plataforma ao som de AC/DC.

Para fechar o desfile, não faltou a tradicional noiva que, desta vez, foi a neta de Westwood, Cora Corré, que chegou acompanhada de Andreas Kronthaler, director criativo da marca e marido da criadora. O “vestido” de noiva era um pequeno corpete em renda combinado com umas botas plataforma e, claro, um ramo de flores.

Cora Corré é filha de Joseph Corré, o mais novo dos dois filhos de Vivienne Westwood. Era conhecida a proximidade entre ambas, sobretudo graças à moda. Na cerimónia em memória da criadora, em Fevereiro, a modelo prestou tributo à avó, lembrando o quão difícil é encontrar palavras para descrever o seu legado: “Só podemos tocar em alguns das características do fenómeno que é Vivienne Westwood. Uma avó, uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma professora, uma artista, uma designer — nunca será suficiente.”

A modelo está ligada à The Vivienne Foundation, uma associação criada no final de 2022 pela família da criadora para continuar o activismo a que a britânica se dedicou durante toda a sua carreira, com foco nas alterações climática, no cessar de conflitos, na defesa dos direitos humanos e nos protestos contra o capitalismo.

Na primeira fila do desfile em Paris, os convidados, incluindo o criador Jean-Paul Gaultier e o actor Jared Leto, aplaudiram Andreas Kronthaler e Cora Corré. A Semana da Moda de Paris termina nesta terça-feira, 7 de Março, com destaque para os desfiles da Chanel e da Miu Miu.