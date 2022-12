Morreu a criadora Vivienne Westwood

A estilista e designer britânica Vivienne Westwood morreu esta quinta-feira aos 81 anos. A notícia foi anunciada na conta oficial da sua marca no Twitter. "Vivienne ​Westwood morreu hoje, pacificamente e rodeada pela sua família, em Clapham, no sul de Londres. O mundo precisa de pessoas como a Vivienne para fazer a mudança para um mundo melhor", lê-se na curta nota.

Nascida em Glossop, Derbyshire, Inglaterra, Vivienne ​começou por se destacar quando, em conjunto com o seu parceiro da época, Malcolm McLaren (o agente dos emblemáticos Sex Pistols), estendeu a influência do movimento musical punk dos anos 70 à moda.

Mas foi em nome próprio que viria a construir o seu mini-império no mundo da moda: em 2004, o londrino Museu Victoria & Albert dedicou-lhe uma retrospectiva; no ano seguinte viria a ser agraciada como dama pela Coroa britânica.

Para além da moda, andou sempre de braços dados com o activismo, mesmo aquele que lhe poderia prejudicar o negócio, exortando várias vezes a uma redução do consumo. “Compre menos. Escolha bem. Faça-o durar. Qualidade, não quantidade. Todos compram demasiada roupa”, disse numa entrevista ao The Telegraph.

Além disso, foi sempre uma voz bastante audível contra os maus-tratos aos animais, o capitalismo ou o turismo em massa, defendendo uma maior consciência sobre as alterações climáticas, a importância das energias renováveis ou a manutenção do Árctico.