Chefe da diplomacia russa visita o Brasil em Abril

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, vai visitar o Brasil em Abril, revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro. O encontro foi acertado à margem do encontro de chefes da diplomacia do G20 em Nova Deli esta quarta-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, encontrou-se com Lavrov na capital indiana e ambos “analisaram a situação actual e as perspectivas da guerra na Ucrânia”, informou o Itamaraty através do Twitter.

A visita de Lavrov, um dos aliados mais próximos do Presidente Vladimir Putin, ao Brasil deverá acontecer na segunda quinzena de Abril, segundo a imprensa brasileira, embora não tenham sido divulgados mais pormenores. O Presidente Lula da Silva vai estar em Portugal entre 24 e 26 de Abril para uma visita de Estado.

Embora tenha condenado recentemente a invasão russa da Ucrânia na Assembleia Geral da ONU, o Brasil tem tentado manter alguma equidistância face às duas partes da guerra. Brasília tem proposto a criação de um “grupo da paz” de países sem participação directa no conflito para que se possa alcançar uma solução política. No entanto, a iniciativa não foi recebida com entusiasmo nem no Ocidente nem na Rússia.

Para a Rússia, a visita do seu chefe da diplomacia a um país fora do reduzido grupo de apoiantes da invasão representa um valioso trunfo que ajuda a contrariar a tese ocidental de que a agressão russa deixou Moscovo perante um isolamento internacional.