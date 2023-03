Lula da Silva terá sessão solene própria no Parlamento, não na cerimónia do 25 de Abril

Afinal, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, não discursará na cerimónia da comemoração dos 49 anos do 25 de Abril mas terá, isso sim, uma sessão solene própria de homenagem na Assembleia da República cuja data ainda não está definida. Essa sessão pode até ser no próprio dia 25 durante a tarde. E é praticamente certo que Lula da Silva será um dos convidados para assistir à sessão do 25 de Abril nessa manhã.

O assunto motivou um longo debate na conferência de líderes desta quarta-feira de manhã que durou duas horas (mais do que o habitual) e Augusto Santos Silva foi mandatado pelos partidos para encontrar a melhor solução. Só o Chega não concordou com a realização de uma sessão solene de recepção do Presidente da República Federativa do Brasil no Parlamento português insistindo nos argumentos de se tratar de alguém que foi condenado e cumpriu pena por corrupção.

Depois da polémica criada com o convite deixado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ao Presidente do Brasil para que discursasse na sessão solene do 25 de Abril sem que a Assembleia da República se pronunciasse sobre o assunto, Augusto Santos Silva sentiu-se na obrigação de ser ele a anunciar aos jornalistas que haverá, afinal, duas sessões diferentes.

O presidente vincou que a "boa e belíssima tradição portuguesa é não há visita de Estado sem visita ao Parlamento português e isso acontecerá com a visita de Estado do Presidente Lula da Silva", tal como aconteceu com os antigos líderes brasileiros Tancredo Neves, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e até com o próprio Lula da Silva num mandato anterior (2003). "A recepção do chefe de Estado em visita assume a forma de uma sessão solene de boas-vindas e é isso que vai acontecer, naturalmente, com o Presidente Lula da Silva", referiu Augusto Santos Silva.

A realização de uma sessão solene própria para Lula da Silva, à semelhança do que já aconteceu com outras duas dezenas de Presidentes estrangeiros, foi a proposta que Augusto Santos Silva levou à conferência de líderes para tentar acabar com a polémica instalada desde a passada semana, quando João Gomes Cravinho fez o anúncio no Brasil, sem que nunca se soubesse se o ministro estava ou não concertado com o presidente do Parlamento - que recusou sempre responder a essa pergunta. E que teve o consenso de todos os grupos parlamentares e deputados únicos à excepção do Chega.

"Teremos o enorme prazer de receber o Presidente do Brasil, um país irmão, numa sessão solene de boas-vindas que lhe será especialmente dedicada", disse Santos Silva, em que irão intervir o próprio e Lula da Silva. Quanto aos detalhes - data, hora e condições protocolares -, serão agora tratados por Santos Silva, que recusou avançar com qualquer data. Porém, uma das ideias é que essa sessão aconteça também no dia 25 de Abril à tarde, o que inviabilizaria que a Assembleia da República cumprisse o que já se tornou uma tradição de abrir as portas ao público.

Contra essa data já se manifestou a Iniciativa Liberal argumentando que a tarde do 25 de Abril deve ser para cumprir uma outra tradição que é a descida da Avenida da Liberdade. Porém, o partido, que já decidira que sairia do plenário se Lula da Silva discursasse na cerimónia do 25 de Abril por não concordar com essa intervenção de um Presidente estrangeiro numa sessão tão icónica, vai participar em ambas as sessões, confirmou o líder parlamentar Rodrigo Saraiva.

Inês de Sousa Real, do PAN, defendeu que o ministro dos Negócios Estrangeiros devia pedir desculpa à AR por ter desrespeitado a sua autonomia.