Estas novas botas portuguesas são Bordalo II e ajudam a cuidar dos burros

Labuta: acto ou efeito de labutar; trabalho penoso; lida aturada. É por estas e por outras, pelos pontos de contacto entre o substantivo que define a marca portuguesa e a vida laboriosa dos burros, que, partindo dos conceitos da economia circular e do reaproveitamento de materiais, surgiram as botas Ferrador, uma linha fabricada com couro vegetal e com sola de pneu — uma colaboração entre a AEPGA – Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino, o artista Bordalo II, e a empresa de calçado Labuta.

A parceria, apresenta-se em comunicado, parte da "preocupação comum de incentivar a adopção de um padrão de consumo consciente, que privilegie produtos criados a partir de materiais sustentáveis", sendo que o lançamento das Ferrador coincidiu com a criação de um mural alusivo ao Burro de Miranda, da autoria de Bordalo II, no Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vimioso (PINTA), onde já há dois burros deste artista.

Foto Peça de Bordalo II AEPGA

São peças criadas no âmbito do projecto Ecodonkey, que teve como principal objectivo promover, no seio das comunidades rurais do concelho de Vimioso, acções de Educação e Sensibilização Ambiental, chamando a atenção para a importância da redução de resíduos e reutilização dos materiais.

As botas contam com a gravação de um burro ilustrado por Bordalo II, e por cada par vendido (cada par, para homem ou mulher, custa 185 euros), o comprador receberá gratuitamente um vale de apadrinhamento de um dos burros integrados na campanha da AEPGA, no valor de 30 euros.

Detalhe das botas Ferrador Labuta Detalhe das botas Ferrador Labuta Detalhe das botas Ferrador Labuta Fotogaleria Detalhe das botas Ferrador Labuta

Desde a sua génese, a empresa Labuta atribui nomes de profissões e ofícios aos modelos das suas botas. O nome do modelo em causa, Ferrador, visa "homenagear estes profissionais" e "alertar para o desaparecimento progressivo deste ofício intimamente ligado ao mundo dos equídeos". "Pretendemos relembrar que os serviços oferecidos pelo ferrador são essenciais para a saúde dos burros, e que o seu bem-estar está frequentemente comprometido quando estão privados de cuidados dirigidos aos seus cascos."

Recorde-se que o Burro de Miranda é uma raça autóctone portuguesa, com origem no planalto mirandês, ameaçada de extinção.

As botas estão à venda no site da Labuta e nos pontos de revenda da marca.