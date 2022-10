Terra Fria, Alma Quente: as pessoas e as paisagens que não vivem sem os burros

"Um pastor sem rosto que conduz o rebanho debaixo de neve. O sorriso de quem tricota na rua no conforto da Primavera. A manta de retalhos desenhada pelos campos e o olhar doce de cães e burros. Fragmentos da vida quotidiana que marcam o ritmo e a continuidade de um lugar."

“Era apaixonada por burros, mas nunca imaginei ter um”. Há uns meses, durante uma ida à dentista e ao ferrador, Cláudia Costa (Lisboa, 1984) contava à Fugas a sua história, que já se confunde com a do Livro Genealógico da Raça Asinina de Miranda do qual é gestora. Por causa deles, dos burros, em Janeiro de 2011 trocou a cidade pelo campo, iniciando uma viagem de descoberta pelo nordeste transmontano e sua ruralidade.

Se há uns anos “nem sabia o que os burros comiam”, hoje a militante da AEPGA, Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino, sabe tudo e mais qualquer coisa sobre os burros e os burrancos, o sotaque, as paisagens da região e as pessoas que, pouco a pouco, vão acarinhando os animais, que durante gerações foram apenas burros de carga. "Já são muitos anos. Já sou mais mirandesa."

Cláudia, que também tem um burro — o Alfredo, um dos cerca de cinquenta burros de Miranda que passeiam entre os 14 hectares de lameiros e currais do Centro de Valorização, "não é um burro grande, mas é um grande burro” —, acabou por se deixar ficar por estas terras que a inspiraram, retratando o quotidiano que a rodeia através da fotografia, sempre de forma "amadora e livre".

Na exposição Terra Fria, Alma Quente, uma "viagem pelas estações do ano" que de 29 de Outubro a 18 de Dezembro pode ser vista no Posto de Turismo de Mogadouro, Cláudia Costa conta-nos "estórias da Terra Fria Transmontana: das paisagens e das pessoas que a habitam, da sua simbiose e dos ciclos – continuados e quebrados – construídos em conjunto". "Regista e transporta-nos assim para a intimidade de um mundo que, longe de estar em desaparecimento, está em transformação. Retratos do dia-a-dia de uma ruralidade viva, feita de uma terra fria e de pessoas de alma quente."