Famílias com taxa de esforço acima de 50% poderão ter bonificação de juros a partir dos 3%

A bonificação de parte dos juros para famílias com crédito à habitação está limitada a empréstimos abaixo de 200 mil euros, a quem apresente taxas de esforço (ou percentagem de rendimento líquido destinado ao pagamento da casa) acima de 36%, mas também a quem tenha rendimentos até ao 6º escalão de IRS.

Mas em relação ao rendimento há uma novidade no documento colocado esta segunda-feira em consulta pública, ao referir que o rendimento até ao 6º escalão “é controlado para a detenção de activos financeiros”. Trata-se de uma formulação pouco clara mas que poderá significar o controlo de património financeiro (depósitos ou outros) eventualmente detidos pelos potenciais beneficiários.

A medida em causa, que será directamente aplicada pelos bancos, pretende bonificar 50% do valor pago em juros a partir de um determinado patamar de taxa de juro, e até um limite anual de um valor e meio do Indexante dos Apoios Sociais (480,43 euros), ou seja, até cerca 720 euros por ano.

Em relação à bonificação de uma parte dos juros em função da taxa de esforço, só para empréstimos associados às taxas Euribor, a medida parece mais clara face ao que foi apresentado pelo Governo na semana passada, especialmente quando é igual ou superior a 50%. Nestes casos, a bonificação dos juros acontecerá a partir do momento em que o indexante actual ultrapasse os 3%.

Tendo em conta as médias das taxas Euribor de Janeiro, que sofrerão um agravamento considerável em Fevereiro, este limiar já estará a ser ultrapassado para muitos contratos, embora, e de acordo com as simulações feitas pelo próprio Governo para um empréstimo de 140 mil euros, a poupança em juros possa representar apenas 20 a 35 euros por mês.

Para quem apresente uma taxa de esforço entre 36% e 50%, o documento colocado em consulta pública até 10 de Março é um pouco mais confuso. Neste caso, o “apoio é igual a 50% da diferença entre o indexante actual e o limiar de 3% ou, se superior, o limiar utilizado para avaliação de solvabilidade pelos bancos (que correspondia ao indexante acrescido de três pontos percentuais).

Ou seja, nos casos em que capacidade financeira das famílias foi testada para uma eventual subida das taxas de juro em mais três pontos percentuais, a bonificação de juros só acontecerá quando for ultrapassado esse limiar. A recomendação de soma de mais três pontos percentuais à taxa contratada começou em 2011, e foi reforçada a partir de 2018, na medida macroprudencial, quando as taxas Euribor estavam negativas, o que aconteceu, aliás, desde 2015.

Esta diferenciação faz com algumas clientes possam beneficiar do desconto de 50% dos juros a partir do momento em que as taxas superem os 3% e outros que terão de aguardar que seja ultrapassada a taxa de stress.

Em qualquer dos casos, a poupança de juros a vigorar até ao final de 2023 é reduzida, a menos que as taxas continuem a subir de forma significativa.

De acordo com a simulação feitas pelo Governo para um empréstimo de 140 mil (a 30 anos até ao final), comum spread ou margem comercial do banco de 1%, e a taxa contratada em zero, viu o indexante subir para 3,6%, o que corresponde a uma prestação actual de 718 euros (181 euros de amortização de capital + 537 euros de juros). Neste caso, tendo em conta uma taxa de esforço de 38%, o apoio a dar pelo Estado era de 35 euros por mês (cerca de 420 euros por ano).

Outro exemplo, para o mesmo empréstimo, mas como indexante inicial de 0,25%, face ao valor actual de 3,6%, a prestação é a mesma, de 718 euros (181 euros de capital + 537 euros juros), mas o apoio é de apenas 20 euros/mês (240 euros).

Um terceiro exemplo, para um cenário de aumento mais elevado das taxas de juro, subida de zero para 4,2%, a prestação será de 769 euros (162 euros de capital + 607 euros de juros), o apoio é 70 euros por mês (até ao máximo de 720 euros/ano).

A bonificação de juros surge como uma medida complementar à renegociação de créditos, criada pelo Decreto-Lei nº80-A, de 25 de Novembro.