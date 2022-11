Novas regras para renegociar empréstimos à habitação já estão em vigor

O diploma governamental que pretende ajudar as famílias com empréstimos à habitação associados às Euribor a reduzir o impacto da rápida subida destas taxas foi publicado em Diário da República e entrou em vigor este sábado. Nele são definidos os procedimentos que as instituições financeiras terão de realizar para identificar eventuais vulnerabilidades financeiras dos clientes e a quem terão de apresentar medidas extraordinárias com vista a evitar situações de incumprimento. O acesso a essas medidas também pode ser pedido pelos mutuários ou devedores.