Estado vai pagar parte do aumento de juros em empréstimos até 200 mil euros

O Estado vai subsidiar uma parte dos juros a pagar por famílias com empréstimos à habitação recentes. Em causa estão os créditos contratados depois de Julho de 2018, em que o aumento da taxa de juro é superior em três pontos percentuais face à que foi inicialmente utilizada, e ainda cujo valor do empréstimo se situe até 200 mil euros. Nestes casos, a bonificação de juros será de 50% do valor que ficar acima do aumento em três pontos percentuais da taxa de juro.

Esta é uma das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo no pacote da habitação, que em relação ao crédito para compra de casa inclui ainda a obrigatoriedade de os bancos terem uma oferta de taxa fixa - medida pouco detalhada - e ainda a possibilidade de aplicação de mais-valias na venda de um imóvel na amortização de um crédito à habitação do próprio ou de descendentes.

Relativamente à bonificação de crédito, a medida só se aplicará aos contratos de crédito à habitação que foram sujeitos a um teste de stress de aumento da taxa de juro em mais três pontos percentuais. Ou seja, à taxa contratada é somado mais três pontos percentuais de forma a testar a capacidade de pagamento das famílias. Acontece que esta taxa de stress só começou a aplicar-se a partir de Julho de 2018.

Depois, há ainda dois limites, o da subsidiação de juros não poder superar um valor e meio do Indexante dos Apoios Sociais (480,43 euros), ou seja, só pode ir até 720 euros por ano, e apenas para empréstimos até 200 mil euros.