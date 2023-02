Sector de exibição na Europa “ainda não recuperou totalmente” do impacto da pandemia

De acordo com o Observatório Europeu do Audiovisual, UE e Reino Unido contabilizaram 643 milhões de espectadores de cinema em 2022, uma quebra acentuada face aos 1.007 milhões de 2019.

As salas de cinema da União Europeia (UE) e do Reino Unido ainda não recuperaram por completo do impacto da pandemia da covid-19, com 2022 a contabilizar 643 milhões de espectadores, revelou o Observatório Europeu do Audiovisual (OEA). O organismo do Conselho da Europa que produz e divulga regularmente dados estatísticos sobre o sector no espaço europeu é este ano presidido por Portugal, na figura Marta Sousa, do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo o balanço divulgado esta quinta-feira referente à exibição cinematográfica em 2022 nos 27 Estados-membros da UE e no Reino Unido, o OEA indica o registo de 643 milhões de espectadores, o que representa um aumento de 63% face a 2021, com 394 milhões de entradas. No entanto, comparando com 2019, ano pré-pandemia, a quebra ainda é acentuada: naquele ano registaram-se 1.007 milhões de espectadores nas salas de cinema.

"Os dados mostram que o sector de exibição na Europa ainda não recuperou totalmente da crise em 2022, por conta de alguma hesitação do público e de efeitos colaterais à pandemia", sublinha o OEA. Apesar de as estatísticas serem provisórias, o observatório assinala as disparidades entre os Estados-membros no que diz respeito ao modo como reavivaram as dinâmicas de públicos nas idas ao cinema.

Entre os países analisados, França teve a melhor audiência em sala em 2022, com 152 milhões de bilhetes vendidos, ao passo que no ano anterior contabilizou-se 95,5 milhões de entradas. Espanha, Polónia e Croácia tiveram a mais baixa taxa de crescimento. No caso espanhol, houve um aumento de 13,7 milhões de espectadores, para um total de 55,4 milhões; um valor que representa pouco mais de metade do registado em 2019.

Ainda segundo este estudo, as receitas de bilheteira de 2022 foram impulsionadas sobretudo por produções norte-americanas, entre as quais Top Gun: Maverick, o filme mais visto em Portugal entre Janeiro e Junho de 2022, e Avatar: O Caminho da Água, que se tornou o filme mais rentável de sempre em território nacional, arrecadando 129.804 euros de receita de bilheteira nas 738 sessões realizadas.

Em Portugal, onde os dados são compilados pelo ICA, os cinemas registaram 9,5 milhões de espectadores e 55,3 milhões de euros de bilheteira em 2022, num aumento de mais de 70% face a 2021, mas ainda aquém da exibição pré-pandemia.

Numa leitura comparada com 2019, os dados demonstram que a recuperação da exibição em sala tem sido lenta: não se chegou aos 15,5 milhões de espectadores e aos 83,2 milhões de euros de receitas atingidos nesse ano.