Avatar: O Caminho da Água é o filme mais rentável de sempre em Portugal

Avatar: O Caminho da Água, tornou-se este fim-de-semana o filme mais rentável de sempre nas bilheteiras portuguesas. Com a maior receita bruta acumulada em Portugal — 7,361 milhões de euros até às últimas sessões de domingo —, não é ainda assim o filme mais visto desde que estes dados são contabilizados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), estando ainda na corrida mas atrás de O Rei Leão de 2019 e do primeiro Avatar, de 2009.

Segundo dados do ICA divulgados esta segunda-feira, o projecto realizado por James Cameron e nomeado para o Óscar de Melhor Filme levou entre quinta-feira e domingo mais 16.309 espectadores, acumulando 129.804 euros de receita de bilheteira nas 738 sessões realizadas. Os números levaram assim a sequela de Avatar ao top de filmes mais rentáveis desde 2004 nos cinemas portugueses, com 7,3 milhões de euros de bilhetes vendidos. Desde a estreia, a 15 de Dezembro, o filme passado em Pandora já foi visto por 1,012 milhões de espectadores em Portugal.

A 20th Century, o estúdio que entretanto pertence ao império Disney, cita números um pouco diferentes num comunicado enviado às redacções esta segunda-feira, contabilizando 7,375 milhões de euros de receita acumulada em Portugal.

Os dados do ICA remontando aos últimos 18 anos de exibição cinematográfica em Portugal colocam no topo do pódio dos mais vistos O Rei Leão, de Jon Favreau, que em 2019 revisitou com animação digital fotorealista o já clássico de animação da Disney. Acumulou 6,988 milhões de euros nas bilheteiras e recebeu 1,281 milhões de espectadores nas salas. O segundo mais visto, mas ainda assim mais rentável, foi Avatar, de Cameron, que levou 1,257 milhões de pessoas aos cinemas portugueses e rendeu 7,294 milhões de euros em vendas de ingressos.

A discrepância entre os mais vistos e mais rentáveis explica-se não só por factores variáveis quanto a inflação, mas pelo preço unitário de bilhetes de cinema em sessões com tecnologias especiais de exibição — 3D e Imax , por exemplo. Indubitável é que Avatar: O Caminho da Água é actualmente o filme que mais dinheiro fez nos cinemas portugueses e que se mantém como o mais visto nas salas desde o dia da sua estreia em mais de 250 ecrãs. O número de salas em que está foi diminuindo, mas o blockbuster ocupa ainda 109 recintos na sua nona semana em exibição.

Logo nas primeiras semanas de exibição, O Caminho da Água ​perfilou-se como a melhor estreia de um filme em 2022 e a mais rentável dos últimos três anos. Há menos de um mês, tornou-se no sexto filme que alguma vez ultrapassou a barreira dos dois mil milhões de dólares de box office em todo o mundo. Actualmente conta com 2,065,778,726.84 euros de receitas brutas a nível planetário.

Realizado por James Cameron e produzido por Cameron e Jon Landau, o filme tem como protagonistas Zoe Saldaña ou Sigourney Weaver. Está nomeado para quatro Óscares: Melhor Filme, Melhor Som, Direcção de Arte e Efeitos Visuais, e também para Melhor Filme nos Critics Awards dos EUA. Foi incluído nas listas dos dez melhores filmes de 2022 pela National Board of Review e pelo American Film Institute.