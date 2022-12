Avatar: O Caminho da Água — desde 2019 que não se viam bilheteiras assim em Portugal

Desde 2019 que não se viam bilheteiras assim. Avatar: O Caminho da Água foi visto por mais de 180 mil pessoas no primeiro fim-de-semana nas salas portuguesas, o que é não só a melhor estreia de um filme em 2022 em Portugal mas também o melhor debute dos últimos três anos nos ecrãs nacionais.

O épico de ficção científica de James Cameron estreou-se na passada quinta-feira e havia já 30 mil bilhetes comprados em pré-venda, segundo tinha dito a Nos Audiovisuais à agência Lusa. Esta segunda-feira, os números do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) confirmam o fenómeno com que o realizador contava — passados 13 anos desde o último filme, quase todos a trabalhar na sequela de Avatar (2009), existia muita curiosidade quanto à sequela sobre Pandora e os Na’vi. Ao longo de três horas e espalhados por 249 ecrãs e 2212 sessões, 180 mil espectadores assistiram ao filme entre quinta-feira e domingo.

Foram responsáveis por receitas brutas de bilheteira de 1,2 milhões de euros, sendo que uma parte delas é engrossada pelos preços mais elevados (cerca de 12 euros) por ingressos em salas IMAX.

Os números são astronómicos à luz da escala “pandemia”, visto que depois de dois anos de fortes constrangimentos ao funcionamento dos cinemas e à distribuição de novos filmes, a estreia de Avatar: O Caminho da Água representou um regresso aos números pré-covid. Só em 2019 se viram números assim, confirmou o PÚBLICO nos dados do ICA — e também muito superiores, como foi o caso de Vingadores: Endgame, que se estreou em 2019 com 287 mil espectadores em sala e receitas de 1,7 milhões de euros. Outras estreias do mesmo ano e mais na linha de O Caminho da Água foram Star Wars: A Ascensão de Skywalker, com 120 mil bilhetes no fim-de-semana de estreia, ou Joker, com 149 mil ingressos vendidos nos primeiros quatro dias.

Em 2020 ou 2021 não houve estreias que se aproximem destes números e em apenas quatro dias Avatar: O Caminho da Água tornou-se a melhor estreia do ano e um dos filmes mais rentáveis de 2022. O “box office” e o hábito de ir ao cinema estão em recuperação após o choque da pandemia, mas esta injecção Cameron é um bálsamo de final de ano para a exibição em Portugal, seguida de perto por Dr. Estranho e o Multiverso da Loucura, com 122 mil espectadores na estreia, ou Black Panther: Wakanda Para Sempre, com 104 mil; Top Gun: Maverick continua a ser o filme mais visto de 2022 em Portugal, mas a sua estreia, em Maio, foi bem mais tímida do que a da sequela de Avatar — 99 mil espectadores, 723 mil euros em vendas de bilhetes.

O filme protagonizado por Tom Cruise é, ainda assim, o mais visto do ano em Portugal até agora, com 4,4 milhões de euros de ganhos brutos e 715 mil espectadores; o filme regressou aos cinemas na semana passada num punhado de salas e estreia-se em streaming esta quinta-feira na plataforma SkyShowtime.

Entretanto, Avatar: O Caminho da Água está a ter sucesso no estrangeiro, tendo dado a James Cameron a sua primeira estreia acima dos 100 milhões de dólares nos EUA e acumulando já 434 milhões de dólares de receitas de bilheteira em todo o mundo.

Há, porém, três salvaguardas a fazer: a primeira é que o orçamento do filme ultrapassou os 600 milhões de dólares na produção e promoção, pelo que terá de rondar os milhares de milhão de receitas para ser verdadeiramente rentável para o seu estúdio, a Disney; a segunda é que, postas as coisas em perspectiva, este não foi, como trava o New York Times, um “tsunami” na bilheteira, tendo os números ficado abaixo das expectativas do mercado nos EUA; e por fim, os filmes de James Cameron, históricos recordistas (o primeiro Avatar fez 2,7 mil milhões de bilheteira em todo o mundo e é ainda o mais visto em Portugal desde que há contagem, com 1,25 milhões de espectadores) fazem-se sobretudo na continuação nas idas ao cinema e nos segundos e terceiros visionamentos, onde arrecadam os verdadeiros lucros. Pelo que serão as próximas semanas a ditar qual o estado da nação dos Na'vi.