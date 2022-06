Top Gun: Maverick já é a maior estreia do ano e a maior estreia de sempre de Tom Cruise

Também em Portugal o filme foi o melhor lançamento de um título do actor e é, até agora, o mais visto do ano.

Tom Cruise quer salvar o cinema em sala e já conseguiu salvar o primeiro semestre de 2022, ultrapassando com Top Gun: Maverick os mil milhões de dólares de receitas de bilheteira em todo o mundo e coroando-se como o filme mais rentável do ano - até agora. Depois de ter feito a melhor estreia de um filme Tom Cruise nos cinemas portugueses, Tom Cruise fez a melhor estreia de um filme nos cinemas mundiais neste ano de alívio de restrições covid-19, e ainda superou o seu próprio recorde e tem agora na sequela do filme de 1986 o mais rentável da sua carreira - que, note-se, está em sala apenas há cinco semanas.

Segundo noticiam as publicações especializadas norte-americanas, Top Gun: Maverick, o filme que tantas vezes viu a sua estreia adiada precisamente porque o seu protagonista e produtor executivo insistia que a sequela do êxito de 1986 tinha de ser feita em grande (ecrã), ultrapassou este fim-de-semana a marca psicológica e financeira dos mil milhões de dólares de receitas brutas de bilheteira - números confirmados pelo estúdio Paramount e pela Skydance.

Em Portugal, o filme arrecadou três milhões e euros nas bilheteiras e só este fim-de-semana chamou aos cinemas quase 37 mil espectadores, acumulando cerca de 480 mil fãs desta fantasia bélica norte-americana que fora já a terceira maior estreia de fim-de-semana desde a pandemia, segundo números do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). É, até agora, o filme mais visto e mais rentável de 2022 nos cinemas portugueses.

Top Gun: Maverick tornou-se no blockbuster do Verão sem super-heróis e ultrapassou Dr. Estranho e o Multiverso da Loucura, da Marvel, mas ainda não suplantou o grande fenómeno do alívio pandémico que foi Homem-Aranha: Sem Volta a Casa, cuja carreira em sala se saldou com 1,9 mil milhões de dólares de receitas brutas de bilheteira. Mas o filme em que Tom Cruise é o capitão Pete Mitchell e continua a pilotar os aviões militares dos EUA com rebeldia xamânica ainda só se estreou há pouco mais de um mês.

Na verdade, é não só o filme mais rentável de Tom Cruise mas também o primeiro do poderoso actor a ultrapassar a tal fasquia dos mil milhões - apesar de a sua carreira ter enveredado por uma longa lista de filmes de acção sofisticada e onerosa com grande público. A sequela do filme realizado por Tony Scott foi entregue a Joseph Kosinski e tem sido elogiada pela crítica e contentado o público, com a Paramount a detalhar que estas receitas são alimentadas em muito pelos espectadores que escolhem ver as vertiginosas sequências de acção em IMAX (bilhetes mais caros) e por fãs que vêem o filme mais do que uma vez.