Avatar: O Caminho da Água — ainda há tempo para James Cameron?

A estreia de Avatar: O Caminho da Água é um acontecimento à volta do tempo no cinema. Um dos maiores realizadores da actualidade burilou esta sequela do blockbuster de 2009 durante 13 anos, ausentando-se de quaisquer outros projectos de ficção, e produziu um filme com 192 minutos de duração que já é um dos mais caros de sempre. Tempo é dinheiro. Na última década, Hollywood luta pela sua fatia do tempo do público contra a dispersão no streaming, lugar digital e doméstico onde (precisamente dez anos depois de Avatar) Martin Scorsese estreou O Irlandês com langorosos 209 minutos. Agora, e só nas salas de cinema, quem (não) tem medo de James Cameron é o relógio.