Portugal preside este ano ao Observatório Europeu do Audiovisual

Portugal assume este ano a presidência rotativa do Observatório Europeu do Audiovisual (OEA), através de Marta Sousa, do Instituto do Cinema e Audiovisual, foi esta terça-feira anunciado.

O Observatório Europeu do Audiovisual é um organismo do Conselho da Europa que produz e divulga regularmente dados estatísticos sobre o sector no espaço europeu, e tem uma presidência rotativa entre os Estados-membros, com Portugal a suceder este ano à Estónia.

Um dos eventos anuais do observatório é uma conferência, que irá realizar-se a 6 de Junho em Lisboa, estando ainda por anunciar o programa.

"Estes são tempos difíceis para as indústrias do audiovisual na Europa", referiu Marta Sousa em comunicado, lembrando que aquele observatório produz dados importante para "compreender melhor os desafios e as soluções" para este sector.

Marta Sousa faz parte do gabinete de relações internacionais do Instituto do Cinema e Audiovisual, a estrutura portuguesa que fornece informações estatísticas sobre cinema e audiovisual ao OEA.

Criado em 1992 em Estrasburgo, para colmatar a falta de informação sobre o sector audiovisual, o OEA conta actualmente com 40 Estados-membros e ainda um representante da União Europeia.