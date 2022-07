“Aumento significativo” nas idas ao cinema em Portugal no primeiro semestre do ano

No primeiro semestre deste ano houve “um aumento significativo” de espectadores nos cinemas portugueses e respectivas receitas de bilheteira, segundo os números divulgados esta terça-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). Ainda assim, os 23 milhões de euros de receitas brutas de bilheteira e os quatro milhões de pessoas que foram às salas ver filmes como Top Gun: Maverick — o mais visto do ano até agora — estão longe da frequência dos cinemas portugueses antes da pandemia.

Entre Janeiro e Junho de 2022, foram então ao cinema quatro milhões de pessoas e acumularam-se 23 milhões de euros de receita bruta no box-office, sendo o seu campeão, com mais de meio milhão de espectadores, a sequela de Top Gun (1986), seguido da adaptação de um videojogo, protagonizada por Tom Holland, Uncharted (332 mil espectadores). Embora estes filmes norte-americanos sejam os mais populares, 60,3% das estreias nos ecrãs nacionais são de cinema europeu - mas que têm apenas 9,1% do público.

Os números agora divulgados mostram uma melhoria significativa quanto a anos negros como 2020 e 2021, em que os cinemas estiveram fechados durante semanas ou, depois, condicionados em lotação e horários durante meses. Em 2021, já tinha havido uma recuperação com receitas de 4,9 milhões de euros no primeiro semestre alimentadas por 892 mil ingressos vendidos. Porém, basta olhar para as contas de 2018 e 2019, anos pré-pandemia, para verificar que ainda se está longe de um regresso à normalidade.

Em 2018 e 2019, os números do primeiro semestre eram muito similares: 6,62 milhões de espectadores renderam 35,6 milhões de euros de receitas no primeiro dos anos em análise e, no ano seguinte, 6,68 milhões de pessoas compraram 35,6 milhões de euros em bilhetes de cinema. Note-se que o ano de 2018 já tinha sido de quebra nas bilheteiras.

O ICA informa ainda que nestes primeiros seis meses de 2020 estrearam-se comercialmente 23 longas-metragens portuguesas, a mais vista da qual sendo Salgueiro Maia — O Implicado, de Sérgio Graciano, que levou quase 16 mil espectadores às salas.