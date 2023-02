Fred Martins em concertos com Joana Amendoeira e João Afonso

Desde que lançou Ultramarino, o seu mais recente álbum (gravado em 2019 e publicado apenas em 2021, devido à pandemia da covid-19), que o cantor e compositor brasileiro Fred Martins tem vindo a recuperar a ausência dos palcos ditada pelos confinamentos. Começou logo nesse ano, 2021, com concertos em Almada, Sintra e Lisboa, sujeitos aos condicionalismos da época, tem actuado no colectivo Rua das Pretas e agora anuncia dois concertos com convidados. O primeiro é já esta quinta-feira em Lisboa, no Auditório Carlos Paredes, Benfica (21h30), com a cantora e fadista Joana Amendoeira e com Rui Poço (que também integram o colectivo Rua das Pretas).

Este concerto irá ainda prestar homenagem ao mestre da guitarra portuguesa Carlos Paredes (1925-2004), que se fosse vivo completaria 99 anos nesta sexta-feira. De resto, no alinhamento cruzar-se-ão temas dos mais recentes álbuns de Fred e Joana, respectivamente Ultramarino e Na volta da maré (resultante de uma parceria entre Joana, Fred e Tiago Torres da Silva). No texto que o anuncia, sintetiza-se assim o espírito do concerto: “Da bossa ao fado, da chula ao samba e ao baião, todos os ritmos se misturam naturalmente na guitarra e vozes de Fred Martins e Joana Amendoeira, alinhados num concerto muito brasileiro e ao mesmo tempo muito português.”

Nascido em Niterói, a 14 de Junho de 1969, com a infância passada em Brasília, Fred Martins instalou-se em Espanha em 2010 e vive há quase seis anos em Portugal. Ao longo da sua carreira, tem composto canções para vários intérpretes (Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Maria Rita, MPB4, Adriana Calcanhotto, Renato Braz, Beth Bruno, Regina Machado, Paula Santoro, Susana Travassos ou Joana Amendoeira) e, em nome próprio, tem oito álbuns, uns gravados no Brasil, outros em Espanha e em Portugal: Janelas (2001), Raro e comum (2004), Tempo afora (2007), Guanabara (2009), Acrobata (2011, com a cantora e compositora galega Ugía Pedreira), Para Além do Muro do Meu Quintal (2016), A Música É Meu País (2017) e Ultramarino (2021).

Quanto a Joana Amendoeira, nasceu em Santarém, a 30 de Setembro de 1982, concorreu à Grande Noite do Fado com apenas 11 anos, gravou o primeiro disco aos 15 e aos 16 já cantava fora do país. Tem oito álbuns: Olhos Garotos (1997), Aquela Rua (2000), Joana Amendoeira (2003) Ao Vivo Em Lisboa (2005), À Flor da Pele (2006), Joana Amendoeira & Mar Ensemble (2008), Amor Mais Perfeito (2012), Muito Depois (2016) e Na volta da maré (2020).

Em Almada, com João Afonso

Uma semana depois, é a vez de Fred Martins se juntar a João Afonso no concerto inaugural das Incríveis Sextas-Feiras no Cine Incrível, em Almada. É no dia 24, às 21h30. Fred e João já têm actuado juntos desde há uma década, na Galiza e em Portugal, e este concerto a duas vozes assenta nessa partilha e na diversidade do repertórios de ambos, até porque o mais recente álbum de João Afonso, Livros, é do mesmo ano que Ultramarino, de Fred Martins, 2021.

Nascido em 1965 em Moçambique, na antiga Lourenço Marques (actual Maputo), filho de uma irmã de José Afonso (1929-1987), João Afonso já gravou até à data seis álbuns em nome próprio: Missangas (1997), Barco Voador (1999), Zanzibar (2002), Outra Vida (2006) e Sangue Bom (2014) e Livros (2021). Ao longo da sua carreira como músico, cantor e compositor, temn trabalhado com vários outros músicos, como José Mário Branco, Fausto Bordalo Dias, Amélia Muge, Júlio Pereira, Filipa Pais, Uxia, Luís Pastor, o grupo Mestisay, Pablo Milanés, Paco Ibañez, Pedro Guerra e Javier Ruibal, Kepa Junkera, Costa Neto ou Stewart Sukuma.