Fogaça, o chef do rock e do skate, vem a Portugal falar de sal

Membro da equipa de júris do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça é um entusiasta do sal, sobre o qual lançou um livro. Em Portugal fará cinco jantares com chefs portugueses.

Henrique Fogaça tem tatuagens por (quase) todo o corpo, é chef de cozinha (com os restaurantes Sal e Cão Véio), tem um grupo de rock, é skater, júri do programa televisivo MasterChef no Brasil (está, de momento, numa pausa temporária), hiperactivo, é pai de Olívia, que sofre de uma doença rara, o que o levou a tornar-se um defensor do uso do óleo de cannabis, e tem um livro sobre sal, que vem apresentar em Portugal em Fevereiro e Março.